В ВТБ Страхование прошло ежегодное совещание членов РААКС

12 апреля 2017 года в конференц-зале ВТБ Страхование состоялось ежегодное общее собрание членов Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков (РААКС), в рамках которого были представлены результаты работы ассоциации за 2016 год. В мероприятии приняли участие представители страховых компаний.

Павел Шутов, президент РААКС, руководитель центра космического страхования компании ВТБ Страхование, прокомментировал: «Ежегодное собрание – это мероприятие, которое позволяет членам ассоциации обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы и выработать предложения для повышения эффективности деятельности российских страховщиков. Примечательно, что в этом году собрание было приурочено к главному празднику для участников космической и авиационной отрасли – ко Дню космонавтики».

Фото: http://foto.cheb.ru/foto/121520.htm