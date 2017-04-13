Где на Пасху получить кулич, зажечь огонь и позвонить в колокола

Праздновать Пасху начнут с субботней ночи: в 23.00 во всех 15 храмах и 4 монастырях областного центра начнутся праздничные богослужения. Они продолжатся в воскресенье утром. Тогда же с 11 часов и до конца дня все желающие смогут подняться на колокольню Успенского собора, чтобы по старой пасхальной традиции, возобновлённой в нашем городе несколько лет назад, позвонить в колокола.

В полдень у паперти Успенского собора начнется раздача куличей для бездомных (впрочем, приходят все).

– Казалось бы – обездоленные люди, у них нет ничего, – поделился с «Призывом» воспоминаниями митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий, – Но был год, когда все они пришли к паперти нарядно одетыми, даже в галстуках. Только лица у них были прежние. На Пасху каждый хочет отдать дань торжественности этого события.

В 14.30 в кафедральном соборе начнется праздничный пасхальный молебен, после которого крестный ход выйдет к Золотым воротам, где в 16 часов состоится встреча Благодатного огня, доставленного из Иерусалима. Все желающие смогут зажечь от него свои лампады и свечи.

Во время службы у Золотых ворот Евангелие будут читать на четырех языках: русском, церковнославянском, латинском и греческом.

Кстати, в этом году совпадает празднование Пасхи у католиков и православных.

В костеле святого Розария во Владимире Святая Месса Навечерия Пасхи Христовой начнется в субботу в 21.00. А в воскресенье всех желающих приглашают на концерт духовной музыки: лауреаты международных конкурсов Дина Ихина и Денис Маханьков будут исполнять произведения Баха, Чайковского, Мушеля, Бедара, Дюрюфле и Букстехуде. Начало концерта – в 18 часов.