“Стрижи” и “Ласточки” полетят чаще

Согласно информации, размещенной на сайте Российских железных дорог, с 1 мая скоростной поезд “Стриж” будет совершать пять ежедневных рейсов в Горьковском направлении (в настоящее время количество рейсов варьируется от 3 до 7 в зависимости от дня недели). Изменения коснуться и более демократичных “Ласточек”. Количество поездов, проходящих через Владимир, с наступлением последнего весеннего месяца будет увеличено с двух до четырех ежедневно.

Напомним, что в феврале текущего года “Федеральная пассажирская компания” уже увеличивала число скоростных поездов “Ласточка” на маршруте “Нижний Новгород – Москва” в связи с высокой популярностью дневных рейсов. Всего, по данным РЖД, с начала эксплуатации «Стрижей» поездки на них совершили более двух миллионов человек, пассажирами “Ласточек” стали более четырех миллионов. Оба скоростных поезда останавливаются во Владимире и Коврове. Время в пути от областного центра до Москвы занимает около 1 часа 40 минут, добраться до Нижнего Новгорода на них можно за 2 часа.

Фото: http://otpusknoj.ru/wp-content/uploads/2016/02/lastochka-poezd.jpg