Любой смартфон в МегаФоне должен вам скидку 30%

Акция продлится до 14 мая.

Приобретая устройства в салоне или интернет-магазине, участник акции получает sms с промокодом, который необходимо будет указать при следующей покупке. К примеру, при покупке современного LTE смартфона Samsumg Galaxy А3 из новой линейки 2017 года, вы получаете скидку до 7000 рублей на второй смартфон или планшет. Также скидку можно использовать на приобретение полезных аксессуаров: внешних портативных аккумуляторов, док-станций, автомобильных зарядных устройств, карт памяти и оригинальных стерео-гарнитур.

«Весна – это отличный повод обновить свой гаджет. Тем более, что в начале года мы значительно расширили линейку мобильного оборудования с поддержкой LTE, а качественное покрытие и высокие скорости интернета МегаФон позволяют максимально использовать возможности современных смартфонов и планшетов», – прокомментировал директор Центрального филиала компании «МегаФон Ритейл» Роман Юшко.

Акция распространяется на все оборудование, кроме модемов и роутеров. Максимальная скидка на следующую покупку не должна превышать 20% от стоимости приобретаемого оборудования. Ознакомиться с полным ассортиментом высокотехнологичных устройств можно в интернет-магазине МегаФона.

Фото: http://www.verstov.info/news/company_news/