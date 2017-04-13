ВТБ Капитал стал лучшим инвестиционным банком в России по версии EMEA Finance

Алексей Яковицкий, генеральный директор ВТБ Капитал, сказал: «В последнее время российский инвестиционно-банковский рынок демонстрирует значительный рост, и экспертиза ВТБ Капитал по работе на развивающихся рынках, безусловно, позволяет нам активно участвовать во всех ключевых транзакциях. Награда EMEA Finance в очередной раз подчеркивает ведущие позиции инвестбанка в России, и мы планируем и в дальнейшем использовать новые возможности на рынке при реализации наиболее эффективных финансовых решений для наших клиентов».

Ранее в этом году деятельность ВТБ Капитал на рынках долгового капитала, в сегменте M&A и в секьюритизационной отрасли была отмечена пятью наградами EMEA Finance Achievement Awards. Главными критериями журнала при определении победителей являются клиентоориентированность, рост объемов и эффективность бизнеса, а также корпоративно-социальная ответственность.

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