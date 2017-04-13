Как ковровчанин отомстил жене, прогнавшей его из дома

В отношении 28-летнего жителя Коврова возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина сообщил полицейским, что у одного из домов на улице Фурманова на него напали неизвестные, избили и угрожали убийством. Также, по словам заявителя, нападавшие объяснили, что сделали это по просьбе его жены.

При написании заявления полицейские напомнили мужчине об ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления. Однако заявитель настаивал на проведении проверки.

Только вот проехав с полицейскими по указанному адресу, ковровчанин не смог точно указать стражам порядка, где именно произошло нападение, путался в описании примет злоумышленников. Кроме того, на теле мужчины отсутствовали следы побоев.

Выяснилось, что преступление мнимый потерпевший выдумал. Местный житель сознался и пояснил оперативникам, что придумал криминальную историю, чтобы отомстить своей жене, так как она выгнала его из дома из-за чрезмерного увлечения алкоголем.

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