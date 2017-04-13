Жалоба признана обоснованной

Жалоба ООО «АльтаирГрупп» на положения аукционной документации признана обоснованной

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11 апреля 2017  года  Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу  ООО  «АльтаирГрупп» (г.Москва)   на  положения документации электронного аукциона на закупку лекарственных средств из перечня ЖНВЛП для нужд ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г.Владимир.

По мнению заявителя, по позиции аукционной документации МНН «Цефотаксим»  требованиям заказчика не соответствует ни одно лекарственное средство, зарегистрированное  на территории Российской Федерации.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы  ООО «АльтаирГрупп»  по доводам, изложенным в ней,   обоснованной. Вместе с тем, так как ранее предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок Комиссией уже выдавалось, Комиссия приняла решение предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в  сфере закупок не выдавать.

 

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