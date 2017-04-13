Владимирское УФАС информирует

11 апреля 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО ФК «Сатиком» (г.Оренбург) на положения документации электронного аукциона на закупку лекарственных средств из перечня ЖНВЛП для нужд ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г.Владимира».

По мнению заявителя, в указанной аукционной документации содержатся положения ограничивающие количество участников закупки. В частности по позициям «МНН: Цефтазидим», «МНН: Имипенем+[Циластатин]», «МНН:Цефотаксим», в нарушение положений Постановления Правительства РФ от 17.10.2013 № 929, требованиям заказчика соответствует продукция единственных производителей, не имеющих на территории РФ зарегистрированных аналогов.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО ФК «Сатиком» по доводам, изложенным в ней, частично обоснованной (по доводам жалобы по позициям «МНН: Цефтазидим», «МНН: Имипенем+[Циластатин]»), в отношении заказчика вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.