К лету пьяных на дорогах станет больше

Во Владимирской области произошел резкий рост числа аварий по вине нетрезвых водителей.

Только за три месяца на территории области зарегистрировано 41 ДТП с участием пьяных водителей. Рост составил 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во Владимире число таких аварий увеличилось почти в два раза. За три месяца инспектора оформили 885 водителей, которым либо диагностировали опьянение, либо те отказались от медосвидетельствования. По статистике ГИБДД, в регионе предостаточно и злостных нарушителей, частенько садящихся за руль в нетрезвом состоянии.

– На сегодня можем сказать, что статья 264 УК в нашем регионе не работает так, как мы ожидали. Обязательные работы, к которым суды приговаривают нетрезвых водителей, уже лишенных прав по этой же причине, не страшат таких автовладельцев, – говорит врио начальника областного ГИБДД Александр Новиков.

200-300 часов обязательных работ для злостных выпивох, по мнению Александра Михайловича, ничего не значат. Пометут улицы, покрасят заборы и детские площадки, и снова после вечернего застолья садятся за руль. Врио начальника ГИБДД Александр Новиков считает, что суды побаиваются давать реальные сроки автонарушителям. Прибегают к этому в исключительных случаях, когда лишенные пьяные водители еще и совершают ДТП, в результате которого страдают другие люди. В ГИБДД отмечают негативную тенденцию и прогнозируют к лету рост числа нарушений, совершенных в алкогольном опьянении. С начала дачного сезона аварийность по вине нетрезвых водителей сразу подскакивает.

– В мае такое случается каждый год. В целом мы замечаем, что в первый год действия нового наказания (будь то повышение штрафа до 30 тысяч рублей или применение уголовной статьи) водители осторожничают, опасаются быть пойманными. На второй же год многие вновь становятся бесстрашными, – сетует Александр Новиков.