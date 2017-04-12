Во Владимире развели «скверную» демократию

На сайте владимирской мэрии выставлен очередной городской проект с народным голосованием. В срок до 20 апреля горожане могут отдать свой голос одному из трех скверов – на Чайковского, за зданием ГДК и на Стрелецкой.

Только последний сквер имеет полноценный проект, выполненный профессиональными архитекторами. Он разительно отличается от тех схем, которые выставлены на суд горожан по другим скверам. Это и не удивительно, потому что мэрия свой выбор уже сделала. «Призыв» об этом написал на прошлой неделе.

Вице-губернатор Лидия Смолина, выступая на общественном совете ЖКХ, заявила, что деньги, выделенные по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», пойдут на благоустройство территории около школы № 22, расположенной в овраге рядом с улицей Стрелецкой.

Там, согласно проекту, хватит места для пяти спортивных площадок для игр в мини-футбол, волейбол, баскетбол, городки, а также ля тренажеров и настольного тенниса.

Любопытно, что в городе числится 25 бульваров и скверов, но на голосование для горожан выставлено только три, причем с уже определившимся «фаворитом»

На реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство наиболее посещаемых территорий во Владимире из трех уровней бюджета выделено 30,8 млн рублей.