В ЗАГСе будет работать священник по договору

Священник появится в ЗАГСе сразу после Пасхи – недавно был подписан соответствующий договор. Для Владимира это нововведение, однако в других регионах подобные соглашения между госучреждениями и епархией существуют, и там услуга «вопрос батюшке» оказалась довольно востребованной.

– Сейчас многие молодые люди хотят и расписаться, и обвенчаться, – рассказал «Призыву» митрополит Владимирский и Сузадльский Евлогий. – Однако они не знают, куда и как им следует обратиться. К тому же многие не понимают, что венчание – это не просто красивая церемония, это таинство, это обряд, который соединяет людей до самой смерти. Поэтому «развенчаться» очень трудно, практически невозможно.

В обязанности священника будет входить своего рода «катехизация» новобрачных: он расскажет, в какой храм они могут пойти, что должны знать перед венчанием, какие обряды соблюсти, как следует одеваться и вести себя в церкви.

Стоит ли говорить со священником перед свадьбой – каждая пара молодоженов решит для себя самостоятельно. Услуга будет бесплатной.

Фото: http://2.bp.blogspot.com/-vA3UoFYS2u4/U1y9dv93eqI/

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