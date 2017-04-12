Владимирцы подняли голову и запустили шарики

У городского планетария – толпа: владимирские школьники приехали, чтобы запустить в небо – практически в космос – голубые воздушные шары. В акции под названием «Гагарин с нами» приняли участие около полусотни человек. Среди них были и владимирские ветераны Байконура, для которых сегодняшний день – особый.

– Это гордость, – говорит Василий Моторный, проработавший на космодроме более тридцати лет. – Это необыкновенное чувство причастности. Как бы далеко ты не уехал от Байконура, ты все равно скучаешь по этому месту, по его особенной атмосфере. Там сплоченность, взаимопонимание – не пустой звук, а единственно-возможный способ общения. А как там сейчас красиво: степь красно-желтая от тюльпанов и скоро зацветет вишня…

Те, кому дела или погода помешали приехать в планетарий, а причастности к празднику хочется, сегодня весь день участвуют в виртуальном флешмобе «подними голову». Суть акции, которая разворачивается в соцсетях в том, что в 9-07 утра, когда стартовала ракета с Гагариным на борту, нужно было выложить свою фотографию с поднятой головой – как будто ты смотришь в небо. Понятно, что в нужно время кто-то забыл, кто-то проспал, кто-то сидел на планерке. Так что фотографии появляются вплоть до настоящего времени.

Фотографируются люди, в основном, в одиночку – на улице или на собственном балконе. Однако некоторые владимирские компании, учреждения и общественные организации, а также просто группы друзей, делают и выкладывают массовые «селфи».