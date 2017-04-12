На «пекинку» выкатила спецтехника

Ремонт дорожного полотна проводится одновременно на разных участках. В черте города Владимира на Огуречной горе проезжую часть латали струйно-инъекционной машиной. Небольшие, но весьма опасные для машин ямы засыпали щебнем, облитым битумом. В это же время асфальтоукладчик трудился в районе бульвара Иванова. Там «устелили» новый асфальтовое полотно на отдельных полосах дороги.

В ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород» поясняют, что дорожники ремонтируют так называемыми «картами» – отрезками длиной не более 100 метров. Пару дней назад таким же образом подлатали проезжую часть в районе Сновицы-Веризино, на выезде с Гастелло.

Ремонт трассы влияет на движение транспорта – в лучшую сторону. Скорость потока транспорта заметно выросла. Важно, что федеральные дорожники латают трассу «по уму»: сначала фрезой снимают верхние, прохудившиеся слои асфальта, затем основательно проливают дорогу битумной эмульсией и только потом укладывают горячий асфальтобетон и утрамбовывают его.

Но пока текущий ремонт – единственное, на что могут рассчитывать владимирские автолюбители. Капремонта «пекинки» в ближайшее время не предвидится. Проект капитальных работ имеется, но его реализуют в будущем году.

К сведению, одновременно с ремонтом дорожники приступили к разметке проезжей части и обновлению и очистке барьерных ограждений. В первую очередь, специалисты рисуют «зебры» и разделительные полосы между потоками.