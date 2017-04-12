07 апреля 2017 Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ИП «Л.» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на изготовление и монтаж металлического забора.

Заявитель в своей жалобе указал, что по результатам рассмотрения первых частей заявка ИП Л. была отклонена на основании- ч.3 ст. 66, ч.4 ст. 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, п.п. 16.4., 22.2 Инструкции участникам размещения заказа.

С указанным решением Индивидуальный предприниматель не согласен, так как заявка ИП полностью соответствовала требованиям аукционной документации.

Представитель аукционной комиссии пояснил, что заявка ИП подлежала отклонению, так как в заявке участника в позиции 1 «Бетон тяжелый» показатели товара, используемого при выполнении работ, указаны не в полном объеме (класс), в позициях 2, 3, 4 «Трубы» не указан материал.

Заказчик подержал позицию уполномоченного органа.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС решила, признать жалобу ИП «Л», по доводам указанных в ней, необоснованной.