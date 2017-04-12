Жалоба признана необоснованной

11 апреля 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Торговый дом «ВКЗ» (г.Владимир) на действия заказчика при проведении конкурса с ограниченным участием на оказание услуг по организации горячего лечебного питания для нужд ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница».

По мнению заявителя, заказчик необоснованно признал победителя указанного конкурса с ограниченным участием ООО «Торговый дом «ВКЗ» уклонившимся от заключения контракта в силу непредставления заказчику подписанных экземпляров контракта в сроки установленные законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Торговый дом «ВКЗ» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.