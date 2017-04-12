Геннадий Гальперин переизбран на должность генерального директора ВТБ Страхование на 3 года

Генеральным директором страховой компании переизбран Гальперин Геннадий Аронович на срок до 20 марта 2020 года.
Правление ВТБ Страхование избрано на новый срок в составе:
– Гальперин Геннадий Аронович, генеральный директор
– Моторин Михаил Альбертович, первый заместитель генерального директора – финансовый директор
– Меркулов Олег Юльевич, первый заместитель генерального директора по развитию и продажам
– Конкин Сергей Владимирович, заместитель генерального директора – директор Департамента розничных продаж
– Володин Алексей Михайлович, заместитель генерального директора – директор департамента страхования корпоративных рисков
– Вишневский Егор Владимирович, заместитель генерального директора – директор департамента клиентского сопровождения
– Ниссельсон Евгений Александрович, заместитель генерального директора – директор департамента анализа рисков
– Агапова Светлана Михайловна, директор департамента страховых и информационных технологий
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