Геннадий Гальперин переизбран на должность генерального директора ВТБ Страхование на 3 года

Генеральным директором страховой компании переизбран Гальперин Геннадий Аронович на срок до 20 марта 2020 года.

Правление ВТБ Страхование избрано на новый срок в составе:

– Гальперин Геннадий Аронович, генеральный директор

– Моторин Михаил Альбертович, первый заместитель генерального директора – финансовый директор

– Меркулов Олег Юльевич, первый заместитель генерального директора по развитию и продажам

– Конкин Сергей Владимирович, заместитель генерального директора – директор Департамента розничных продаж

– Володин Алексей Михайлович, заместитель генерального директора – директор департамента страхования корпоративных рисков

– Вишневский Егор Владимирович, заместитель генерального директора – директор департамента клиентского сопровождения

– Ниссельсон Евгений Александрович, заместитель генерального директора – директор департамента анализа рисков

– Агапова Светлана Михайловна, директор департамента страховых и информационных технологий