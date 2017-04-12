Суздальский огурец нашелся в Ивановской области

Любопытную историю рассказали сотрудники Владимиро-Суздальского музея заповедника. Сегодня, в День космонавтики, они получили сообщение от ковровчанина Андрея Тюрина, обнаружившего в соседнем регионе юбилейного “огурца-космонавта”.

Отправившись к другу в Ивановскую область в районе деревни Лучкино Южского района, в поле, Андрей Тюрин увидел куклу в сверкающем скафандре. Зная о знаменитом празднике огурца в Суздале и ежегодной традиции – запускать в небо зелёного именинника, Андрей заглянул в «космический планшет» упавшего на ивановские поля космонавта. Там, как обычно, лежало письмо, начинающееся приветствием: «О, Счастливчик! Тебе в руки попал я, Огурец Рассолович Суздальский!»

В истории Праздника огурца удача найти «летуна» случается всего лишь в пятый из 16 раз. Последний такой случай произошёл в 2013 году.

К слову, на этот раз огурец пролетел 110 км от Суздаля.

Находка оказалась для Андрея Тюрина удачной. Теперь его ждёт главный приз от гостиничного комплекса «Пушкарская слобода» – спонсора XVI Международного праздника огурца: счастливчику предоставляется право на бесплатное проживание в течение суток в двухместном номере «Пушкарки».