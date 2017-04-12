Банк ВТБ выступил финансовым консультантом сделки по продаже НК «Конданефть»

Акционер АО «НК «Конданефть» Эдуард Худайнатов объявил о закрытии сделки по продаже 100% «Конданефть» – одной из крупнейших групп месторождений по запасам в России. Покупателем актива выступило ПАО НК «Роснефть», финансовым консультантом сделки является банк ВТБ. Цена приобретения актива составит около 40 млрд рублей.

Эдуард Худайнатов, Президент группы ННК, сказал: «Конданефть» является очень перспективным активом, который мы планировали развивать самостоятельно. Тем не менее, в текущих макроэкономических условиях наиболее оптимальным решением стала реализация актива, и мы оцениваем результат положительно».

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, сказал: «Данная сделка, безусловно, стала успешной для всех участников транзакции. Сделка позволит расширить ресурсную базу «Роснефти» за счет приобретения высококлассного актива с запасами свыше 157 млн т нефти. В качестве финансового консультанта ВТБ удалось обеспечить оптимальные параметры транзакции и реализовать сделку в сжатые сроки».

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