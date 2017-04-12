Как сообщило Следственное управление СК РФ по Владимирской области, вынесен судебный приговор 44-летнему жителю Кольчугино, зарезавшему своего знакомого.

Трагедия случилась 29 октября прошлого года. Кольчугинец у себя дома распивал спиртное с 52-летним земляком. Гость начал настойчиво выпрашивать у хозяина квартиры в подарок сувенирный меч, доставшийся тому по наследству от отца.

Слово за слово – между мужчинами возник конфликт, в ходе которого владелец меча нанес знакомому два проникающих ранения в область грудной клетки. От полученных повреждений и острой кровопотери потерпевший скончался на месте преступления.

Испугавшись произошедшего, хозяин сувенирного меча попытался скрыть следы преступления. Он перетащил труп на лестничную площадку и вложил в руку потерпевшего орудие, имитируя самоубийство. Затем вызвал полицию, сообщив, что его знакомый совершил суицид.

Следователь и криминалист следственного управления СК России восстановили истинные обстоятельства произошедшего. На следствии сначала обвиняемый признал вину в убийстве, затем говорил о случайности произошедшего, в суде попытался представить ситуацию как действия в пределах необходимой обороны.

Оценив совокупность собранных следствием доказательств, суд признал действия мужчины умышленными. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

А злополучный сувенирный меч, ставший причиной глупой трагедии, по решению судьи возвращен матери осужденного.

Фото: http://static.independent.co.uk/s3fs-public/ thumbnails/image/2015/03/12/15/sword3.jpg