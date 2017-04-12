Родителям расскажут, как помочь влюбленному ребенку

Завтра, 13 апреля, в семейном клубе «Гагарин», расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 1, пройдет очередное мероприятие в рамках проекта “Родительские собрания”. Тема встречи: «Любовь-морковь. Мой ребенок влюбился, как быть?»

Такое событие, как первая любовь ребёнка, может стать преградой, которая отдалит детей от родителей. Совместно с опытными психологами владимирцы обсудят, как этого не допустить.

Напомним, что во Владимире стартовал проект управления по делам молодежи «Полезные родительские собрания», призванный помочь родителям в воспитании подростков. За прошедшие четыре мероприятия в проекте приняли участие более 240 владимирских родителей.

Следующая встреча состоится 27 апреля. В преддверии государственных экзаменов и аттестации специалисты дадут родителям и подросткам ряд важных советов о том, как пережить этот волнительный этап в их жизни. Тема собрания: «Скоро экзамены. Как помочь ребенку успокоиться?»

Начало всех встреч в 18 часов. Организаторы отмечают, что участие в родительских собраниях бесплатное. Дополнительную информацию можно получить по телефону (4922) 53-33-33.

Фото: http://budvtemi.com/