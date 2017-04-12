Владимирцы откаблучат перед казаками

Сегодня Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» им. М.Н.Фирсова отправится в гастрольный тур в южный регион страны. Апрель для этого коллектива Владимирской областной филармонии обещает быть насыщенным: ансамбль «Русь» совместно с ансамблем казачьей песни «Криница» дадут целых восемь концертов для жителей Краснодарского края.

«Криницу» и «Русь» связывает многолетняя дружба и общие интересы – сохранять и распространять в лучшем виде культуру народов. Многолетней и доброй традицией двух коллективов стали обменные гастроли, совместные концерты, участие в фольклорных фестивалях и многочисленных культурных проектах.

Одно из первых выступлений ансамбля «Русь» состоится 16 апреля на сцене Музыкального театра столицы Кубани и будет посвящено 80-летию образования Краснодарского края. В «народных гуляниях» примет участие и ансамбль казачьей песни «Криница».

Это будет незабываемый вечер: два вокально-хореографических коллектива, два музыкальных мира, песни двух таких непохожих, но одинаково богатых песенными традициями регионов – земель Владимирской и Кубанской.

Также программу «Народные гуляния от Клязьмы до Кубани» смогут услышать и жители края за пределами столицы. Гастрольный тур двух коллективов пройдет со следующими остановками:

– 14 апреля п. Афипский 16.00

– 17 апреля ст. Тбилисская, РДК ,18.00

– 18 апреля ст. Елизаветинская, ДК, 19.00

– 19 апреля ст. Северская, ДК, 18.00

– 20 апреля ст. Пластуновская, Дворец культуры, 19.00

– 21 апреля, г. Кореновск, Центральная площадь,

– 22 апреля ст. Отрадная, РДК, 16.00