В каких школах области появятся автогородки

Сумма в масштабах бюджета кажется небольшой – миллион рублей, но её хватит на полный комплект учебно-методических материалов для семи городов и районов области. В список вошли город Гусь-Хрустальный, ЗАТО Радужный, Александровский, Камешковский, Кольчугинский, Гусь-Хрустальный и Муромский районы. Каждому муниципалитету по 143 тысячи рублей.

В комплект входит макет проезжей части с пешеходным переходом, светофоры, дорожные знаки, плакаты. Все это можно легко собрать и разложить на площадке перед детским садом, в актовом зале школы.

По мнению сотрудников УГИБДД по Владимирской области, мобильные автогородки – весьма эффективная профилактика детского травматизма. Дети отрабатывают навыки перехода дороги, узнают или повторяют основные дорожные знаки, разбираются со всеми цветами светофора.

Вопрос профилактики детской аварийности актуален в нашем регионе. Только за три месяца этого года на дорогах области произошло 46 аварий с участием детей, в результате которых один ребенок погиб и 50 травмированы.

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