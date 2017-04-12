Дерзкий прорыв капитана Орлова

В октябре 1919 года из Архангельска, контролировавшегося Северной армией белых генерала Миллера, выступил отряд из двух рот (по данным исследователей около 250 человек, из них 50 офицеров и унтер-офицеров). Им командовал капитан Николай Петрович Орлов – сын гороховецкого чиновника. Цель похода была засекречена. Одним из секретов можно назвать и то, что капитанов Орловых в отряде имелось два. Помимо Николая Орлова там же находился капитан Александр Орлов – младший брат командира и тоже уроженец Гороховца.

Разгром красных

Тогда Северная армия оказалась в тяжелейшем положении. Поддерживавшие ее англичане в сентябре 1919-го эвакуировали свои части и отказались снабжать белых оружием и боеприпасами. Было очевидно, что малочисленная армия против Советской России долго не продержится. Капитуляции белых ждали в ближайшие недели. Тем неожиданней для Советских органов власти в находившихся в глубоком тылу уездных городах Яренск Архангельской губернии и Усть-Сысольск Северо-Двинской губернии (ныне Сыктывкар – столица Республики Коми), стало известие о том, что неподалеку появились белые!

Но, разобравшись в ситуации, яренские и усть-сысольские большевики облегченно вздохнули. Белых насчитали менее двух рот, а в распоряжении Советской власти находились тысячи бойцов с пулеметами и артиллерией. Пришельцев назвали «белыми партизанами», отправили против них войска и стали ждать донесения о разгроме «контры».

Но первый же красный отряд разбежался при первых выстрелах белых, а почти целая рота сдалась в плен. Села, где уже два года существовала Советская власть, встречали «орлят» колокольным звоном и хлебом-солью. Когда отряд капитана Орлова оказался на подступах к Яренску, против него двинули красный полк в 1000 человек, чтобы с двух сторон окружить и разгромить две роты белых.

Разгром получился полный. Половина красных сдалась, другая – разбежалась по окрестным лесам. 6 ноября Орлов вошел в Яренск. 7 ноября (очень символично) в городе состоялся парад маленькой белой армии.

Решение сверхзадачи

Оттуда капитан продолжил наступление, оставив два неполных взвода в качестве яренского гарнизона, а еще часть отряда под командой фельдфебеля Завьялова отправил брать уездный центр Усть-Сысольск. И Завьялов, у которого не было и сотни бойцов, пошел на город с населением в 4500 человек, где находился гарнизон красных из двух рот, пулеметного взвода, чекистов и милиционеров, а также мобилизованные и вооруженные коммунисты. Итог оказался таким: фельдфебель (даже не прапорщик) с тремя взводами разбил и разогнал превосходящее его отряд почти в 5 раз воинство красных и 15 ноября занял Усть-Сысольск.

В стане красных царила паника. Против «банды Орлова», как именовали отряд в советских газетах, спешно снаряжали целую армию. Большевикам мерещилось, что Орлов – лишь передовой отряд, а за ним идет целая дивизия. Но дивизии не было. Неся потери, капитаны Орловы двинулись дальше. В качестве сверхзадачи у них имелся приказ – дойти до соединения с силами белого адмирала Колчака на восточном фронте.

Наверное, это было возможно, если бы Орловы шли лесами как настоящие партизаны, уклоняясь от боя. Но братья придерживались иной тактики: биться, даже если противник сильнее во много раз, отвлекая части красных с главного северного фронта.

Гибель «орлят»

Против белого отряда прислали два батальона моряков и красных добровольцев с артиллерией. Обойдя Орловых, они с боем захватили Яренск, который обороняли всего 49 бойцов белой гвардии. 20 ноября над городом вновь взвились красные флаги. Большевики праздновали победу. Орлов пропал, и были отправлены разъезды найти разбитую «банду». Но капитаны и не думали отступать.

Они скрытно вернулись к Яренску, и 24 ноября вновь пошли на штурм. Моряки и красноармейцы в ужасе бросились бежать, им показалось, что мертвые беляки воскресли вновь. В тот же день Яренск во второй раз из красного стал белым, а Николай Орлов генералом Миллером был произведен в подполковники «за боевые отличия». Но поблизости уже появились новые полки красных.

Орловы собрали остатки своего отряда и… нет, не стали отходить к своим, а опять двинулись вперед. Красных было столько, что против каждого «орленка» приходилось по целому взводу. И все равно вступать в открытый бой большевики боялись. Они решили заманить непобедимого врага в засаду.

В ночь на 28 ноября красные окружили село Лена, где заночевали «орлята». Вокруг установили пулеметы и орудия, а потом внезапно открыли огонь. Все это напоминает нападение на штаб Чапаева в одноименном кинофильме. Но у Орловых бойцов имелось гораздо меньше, чем у Василия Ивановича только при штабе.

В первой же схватке Николай Орлов был ранен, но после перевязки возглавил контратаку отряда. Бой был жестоким. Почти все «орлята» пали с оружием в руках. Пуля сразила и подполковника Орлова. Большие потери понесли и красные.

Вероятно, в том же бою погиб и капитан Александр Орлов, которого так и не опознали. А окровавленное тело Николая Орлова большевики специально фотографировали, дабы убедить людей в том, что грозный капитан (его по привычке так и называли капитаном) мертв. Убитому было 25 лет. Брат был годом моложе…

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Отец Николая и Александра Орлова губернский секретарь Петр Кириллович Орлов служил скромным чиновником в Гороховце, дед Кирилл Степанович Орлов был помощником владимирского окружного начальника палаты Госимуществ под началом отца композитора Танеева.

Братья окончили Владимирскую гимназию. Во время I мировой войны они стали офицерами и воевали – старший в 7-м гренадерском Самогитском, а младший – в 219-м пехотном Котельническом полках. Волею судеб, они оказались на севере и вступили в ряды Северной армии белых. Вместе отправились в последний поход, и, по-видимому, погибли в одном бою.

Их младшие братья Григорий и Аркадий Орловы (им в 1919-м исполнилось, соответственно, 23 и 20) во время Гражданской войны находились в Минске, и их судьба неизвестна.

Внучатая племянница капитанов Орловых Анастасия Львовна Веселова, урожденная Орлова, сейчас живет под Москвой.

На фото:

Реконструкция Гражданской войны

Штаб генерала Миллера

Английское обмундирование солдат Миллера было похоже на форму РККА

Городская управа (мэрия) Яренска

Анастасия Львовна Веселова, урожденная Орлова