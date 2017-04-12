Промсвязьбанк приступил к электронному обмену данными с ГИС ЖКХ

ГИС ЖКХ — единая федеральная централизованная информационная система, которая содержит всю информацию о ЖКХ России и обеспечивает в режиме онлайн отражение внесенных платежей в пользу зарегистрированных в ней поставщиков коммунальных услуг. Для интеграции с системой финансовая организация выбрала веб-модуль «RS-Connect. Обмен с ГИС ЖКХ» от ИТ-компании R-Style Softlab.

Система входит в линейку продуктов RS-Connect для организации обмена данными кредитных учреждений с государственными информационными системами (ГИС) и ведомствами, подключенными к Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Это первый внедренный модуль из шести запланированных по контракту, который был заключен между Промсвязьбанком и R-Style Softlab в конце 2016 г. До конца текущего года в банке заработают решения для обмена данными с ФССП, ФНС (311-П и 440-П), ПФР и ГИС ГМП.

«Электронное взаимодействие с ГИС ЖКХ позволяет увеличить объемы бизнеса за счет предложения дополнительных возможностей для оплаты жилищно-коммунальных услуг, предоставить дополнительные сервисы существующим клиентам, а также привлечь новых пользователей продуктов и услуг», — прокомментировал Виктор Демидов, региональный директор ОО “Владимирский” ПАО “Промсвязьбанк”.

«Интеграция с ГИС ЖКХ дала возможность Промсвязьбанку оперативно передавать в систему данные о проведенных коммунальных платежах, тем самым повысив качество обслуживания своих клиентов, — сообщил Лев Френкель, директор департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab. — При этом наличие встроенных в наше решение веб-сервисов позволило быстро наладить обмен данными с АБС банка».