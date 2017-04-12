50 тысяч абонентов выбирают «Интерактивное ТВ» «Ростелекома»

7 апреля в центре продаж и обслуживания клиентов филиала во Владимирской и Ивановской областях состоялось торжественное награждение юбилейных абонентов услуги «Интерактивное телевидение». Награждение было приурочено к Дню рождения Российского Рунета.

50-тысячным абонентом стала Людмила Курмаева. По совету знакомых она подключила «Пакет навсегда» – сразу две услуги «Домашний интернет» и «Интерактивное телевидение».

Людмила Курмаева, юбилейный абонент:

«На телевидение у меня большие планы. Мне нравится смотреть передачи по рукоделию и кулинарии. Еще меня интересует тема дачи, посадок и выращивания овощей своими руками. Буду осваивать новое для себя телевидение».

Директор филиала во Владимирской и Ивановской областях Павел Шатохин:

«С «Интерактивным ТВ» наши абоненты могут «сформировать» телевидение под свой вкус. Мы предлагаем дополнительные пакеты каналов, видеоподписки и дополнительные сервисы. Например, сервис «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, перемотать или посмотреть передачу из архива. Абоненты «Ростелекома» – главная ценность компании, и мы стараемся сделать телепросмотр наиболее комфортным».

Самым верным абонентом компании стала Татьяна Шумова. Она является клиентом «Ростелекома» более 5 лет. Татьяна пользуется стационарным домашним телефоном, «Домашним интернетом» и «Интерактивным телевидением».

Самым активным клиентом стал Алексей Трошин. У него с 2012 года подключен максимальный пакет услуг от «Ростелекома».

Компания отметила своих юбилейных клиентов сертификатами на год бесплатного «Интерактивного ТВ».

Подключить услугу «Домашний интернет» можно на официальном портале компании www.rt.ru, в центрах продаж и обслуживания или по бесплатному номеру: 8-800-100-0-800.