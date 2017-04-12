Автобусы игнорируют жителей многоэтажек

Администрация областного центра накануне пуска двух автобусных маршрутов – №№ 4С и 9С – поставила на дороге, ведущей к малоэтажной застройке, два остановочных пункта. Новоселы дожидаются нужного автобуса на остановках и на площадке, предназначенной для разворота и стоянки.

Маршрут построен таким образом, что автобусы в Веризино едут по прямой на «пекинку», минуя заезд к десяткам высотных домов. Это притом, что к ним ведёт новая дорога с новыми остановочными павильонами и пешеходными дорожками – всё это сделано на деньги застройщика.

Единственный минус «частной» дороги – колодцы, выпирающие над проезжей частью. В остальном это полноценный дублёр «пекинки» для всего микрорайона Сновицы-Веризино. И главное, безопасный – не то, что федеральная трасса без остановочных карманов и павильонов.

Второй год администрация намеревается принять новую дорогу-дублёр на свой баланс, но не делает этого. Всегда находятся отговорки. В итоге схемы маршрутов изначально были составлены без этой дороги.

И теперь, как сообщили «Призыву» в ГИБДД, новые маршруты не выдерживают никакой критики: они небезопасны для пассажиров и эксплуатация их осуществляется вопреки федеральными нормативами.

Таким образом, при наличии нормальной дороги, подходящей к домам, где живут тысячи человек, автобусы шпарят по другим, менее удобным для людей маршрутам, утверждённым городскими чиновниками.