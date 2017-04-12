Ситуация с закредитованностью населения улучшается

На начало текущего года непогашенные кредиты имели 45 млн. россиян. Большинство из них работали над погашением одного кредита, а порядка 10% имели три открытых кредита. Такие данные приводят в Объединенном Кредитном Бюро. Также в бюро отмечают, что достаточно высок процент заемщиков, которые имеют кредит сразу в нескольких банках. Так задолженность перед двумя банками имеют 25% заемщиков, пред тремя – 8%. Статистика такова, что чем выше закредитованость, тем чаще потребитель допускает просрочки платежей и тем ниже общая платежная дисциплина.

Порядка 70% заемщиков имеют кредитные карты, которыми активно пользуются. В натуральном выражении это порядка 31,5 млн. человек. Всего банками выдано около 38,8 млн. карт.

Как отмечают на mrzaim.ru, популярностью пользуются и кредиты наличными. Значительная часть таких кредитов предоставляется микрофинансовыми организациями на непродолжительный срок. Ранее кредиты наличными были популярнее кредитных карт, но современная политика банков значительно упрощает получение кредитной карты с небольшим одобренным лимитом. Далее по популярности идут ипотечные займы и автокредиты.

Что касается просрочек по кредитам, то самая сложная ситуация была в 2015-2016 годах, а в первые три месяца текущего года положение поменялось в лучшую сторону. Финансовые организации фиксируют снижения процента просроченной задолженности к общему объему открытых кредитов.