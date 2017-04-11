Средний размер ипотеки снижается, а автокредита – растет

Это на 1,7% (на 34,4 тыс. рублей) меньше, чем в 2015 году. Такие данные озвучили в Национальном бюро кредитных историй. При этом срок ипотечного кредита в 2016 году вырос на 6,7 месяца до 14,8 лет.

Стоит отметить, что регионы показывают разнонаправленную динамику касательно среднего размера ипотечного кредита. Так значительный рост среднего размера ипотечного кредита зафиксирован в Удмуртской Республике, Кировской области, Санкт-Петербурге. Напротив, Краснодарский край, Саратовская и Воронежская область продемонстрировали отрицательную динамику показателя. Что касается Волгоградской области, то здесь средний размер ипотеки вырос за год на 8,5% и составил на начало марта 2017 года 1,738 млн. рублей.

Получить кредит на покупку жилья сегодня можно по весьма привлекательным ставкам, которые в начале года приблизились к минимальным показателям за последние несколько лет (10,5-12% годовых). Тем не менее, даже при таких ставках сохраняется осторожный подход к получению кредитов на длительный срок.

Как сообщают специалисты dengivsem.com, что касается автокредитов, то их средний размер за год вырос почти на 10% и составил в среднем по России 677,4 тыс. рублей. В Волгоградской области размер автокредита вырос за год на 7,4% до 584,5 тыс. рублей. Специалисты связывают увеличение автокредитов с удорожанием автомобилей, приобретаемых на заемные средства: за год средняя цена нового автомобиля выросла на 4,5% и на начало марта составила 1,3 млн рублей.