Владимирцы собирают деньги на мемориал первым космонавтам

Завтра – День космонавтики. Этот праздник каждый из нас считает своим, российским. В этот день в 1961 году мощная ракета-носитель вывела на орбиту космический корабль «Восток» с первым космонавтом Земли.

Многие из наших читателей, представителей старшего поколения, отлично помнят этот день. Они-то и позвонили нам первыми, когда две недели назад мы опубликовали репортаж с траурного митинга на месте гибели Юрия Гагарина и его летного наставника Владимира Серёгина.

Президент благотворительного фонда памяти первого космонавта планеты, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов признался, что сбор средств на строительство музейного комплекса на месте авиакатастрофы идёт с большими трудностями. На митинге Алексей Архипович с горечью говорил о том, как толстосумы отмахивались от его просьб пожертвовать на мемориал средства.

– Собирали по стране крохи, я сам ходил с протянутой рукой, но никто из магнатов копейки не дал. Нашелся один миллиардер, который словно в насмешку прислал 10 рублей. А простая женщина из смоленской деревни переслала 20 тысяч рублей. Это – Оксана Алексеевна Капитонова, – сказал Алексей Леонов и призвал всех не оставаться равнодушными.

Сейчас на месте гибели летчиков установлена скромная стела, выполненная в форме крыла самолета. Она была открыта осенью 1975 года по проекту группы скульпторов и архитекторов во главе с профессором Н.Н. Улласом. Символичность композиции очевидна. 27 марта 1968 года пятитонный «МиГ-15» под управлением Гагарина сорвался в штопор и врезался в землю. Удар был такой силы, что самолёт разлетелся вдребезги, как хрустальная ваза, брошенная на пол.

Версий о причинах авиакатастрофы мирового масштаба был много. В довольно расплывчатом официальном заключении утверждалось, что самолёт уходил от столкновения с метеозондом. Но в течение последних лет, выступая на траурном митинге на мемориале под Киржачом, Алексей Архипович Леонов настойчиво пытался донести до собравшихся засекреченную правду о гибели первого космонавта планеты. Он неоднократно говорим о том, что в гибели Гагарина и Серегина виноват другой самолет, совершавший маневр в том же квадрате.

После того, как в открытом доступе появились подтверждения его слов, Алексей Леонов приступил к реализации еще одного масштабного проекта – реконструкции мемориала на месте гибели летчиков. По плану уже через год напротив места гибели Гагарина и Серёгина откроется часовня имени Георгия Победоносца.

На площадке, где сейчас проходят траурные митинги, должен появиться музей с экспозициями, рассказывающими о первом отряде космонавтов. От него заложат Аллею славы: 12 гранитных плит, каждая из которых расскажет об одном из космонавтов легендарного первого отряда. Сама же Аллея славы будет выполнена в форме взлетно-посадочной палубы авианосца, с которой в небо будет уходить настоящий «МиГ-29».

Проект есть, но возможности, несмотря на то, что речь идёт о людях, прославивших страну, оказались весьма и весьма ограниченными. Народный артист России Иосиф Кобзон признался, что надежда на народ, чтобы «было, как в старой Руси» – люди участвовали бы…

И ведь как в воду смотрел! Спустя несколько дней после того, как вышел материал в «Призыве», нам стали звонить читатели с просьбой помочь перевести деньги на обновление мемориала. Самыми активными были жители областного центра.

Людмила Михайловна рассказала, что была на митинге с участием Юрия Алексеевича в Хабаровске:

– Мы практически ровесники, он старше меня всего на три года. 20 мая 1962 года он по дороге в Японию сделал остановку в Хабаровске. Люди выстраивались вдоль всего пути его следования, начиная от аэропорта. Казалось, что собрался весь город. Пока он ехал, машину забрасывали цветами, – говорит она.

Симпатичный с открытой улыбкой, такой, как на фотографиях, – до сих пор вспоминают Гагарина те, кто его видел. Жительница Владимира Вера Михайловна З. (фамилия есть в редакции) не встречалась с легендарным покорителем космоса, но также позвонила нам одной из первых с просьбой сказать, куда можно отправить деньги.

Она – пенсионерка, инвалид первой группы. Из дома не выходит. Её ниточка в мир за окнами – муж. Именно ему Вера Михайловна хочет поручить отправить перевод на реконструкцию мемориала.

Помнит ли она 12 апреля 1961 года? Глупый вопрос – такое не забывается!

– Я училась на 3-м курсе в Казанском госуниверситете, когда объявили по радио новость о полёте первого космонавта. Лекции отменили, мы собрались в актовом зале на митинге. Не описать словами, какой был восторг. Была огромная радость и гордость за Родину, за то, что мы – первые. И сегодня мне приятно вспоминать тот день. Я очень уважаю наших космонавтов, старалась следить за нашими успехами в космосе, поэтому новость в вашей газете о том, что не хватает средств на мемориал, меня огорчила. Хочу перевести побольше сумму сейчас, и потом с пенсии помогать, – рассказала Вера Михайловна.

Для всех, кто готов последовать примеру наших читателей, мы размещаем реквизиты Благотворительного фонда памяти первого космонавта планеты и его летного наставника. Сбор средств продолжается.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПАМЯТИ ПЕРВОГО КОСМОНАВТА ПЛАНЕТЫ И ЕГО ЛЕТНОГО НАСТАВНИКА

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