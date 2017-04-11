Сколько стоят путёвки в детские лагеря области

Стоимость путевок в разные лагеря региона рассчитывается индивидуально. Так, путевка в лагерь «Дубки» Кольчугинского района стоит 15 тысяч рублей. Из этой суммы, согласно информации районной газеты «Кольчугинские новости», 81% идёт это зарплата сотрудников и питание детей.

Собинский лагерь «Олимп» заявил стоимость смены продолжительностью 21 день в 18 тысяч рублей.

Первая смена в ковровский лагерь «Солнечный» стартует уже 18 мая. Цена – 21,8 тысяч рублей.

Во Владимире два оздоровительных лагеря – «Икар» и «Дружба» о сменах заявили, но о стоимости путевок – пока нет. В прошлом году полная стоимость была на уровне 13 500 рублей. В лагеря преимущественно поехали только те, чьим родителям компенсируют 60% стоимости их работодатели – в основном это работники бюджетной сферы. Еще 20% путевки взял на себя областной бюджет, но только для работающих граждан.

Таким образом, родители-бюджетники платят всего 20% от полной стоимости путёвки, а остальные, работающие в частной сфере, – 80%. Это, безусловно, несправедливый и необоснованный подход. Бюджетник бюджетнику рознь, и странно, когда высокопоставленный чиновник пользуется преференцией, а наемный работник в частной структуре (да даже ИП-шник, торгующий на рынке) – нет.

Кстати, в сейчас районах области идёт активная подготовка мест детского отдыха к началу летнего сезона: на торгах выставлены контракты на ремонт и приобретение инвентаря для загородных оздоровительных лагерей, утверждается количество и тематика смен на летний период.

Фото: http://1pnz.ru/upload/file/publication/_225.jpg