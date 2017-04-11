На первенстве по радиоспорту владимирцы взяли 18 медалей

Команда Владимирской области успешно выступила на первенстве России по спортивной радиопеленгации среди юношей и девушек, которое с 1 по 6 апреля прошло в городе Бахчисарай Республики Крым с 1 по 6 апреля.

Наши спортсмены завоевали 18 медалей, в том числе 7 золотых, безоговорочно выиграв командный зачёт.

Всего в первенстве России приняли участие около 200 спортсменов из 14 регионов страны. Владимирскую область представляли 18 спортсменов в возрасте от 9 до 16 лет и три их тренера: Галина Королева, Руслан Попов и Светлана Годунова.

Соревнования по радиоспорту проходили в сложной горной местности, не характерной для Владимирской земли, они были первым этапом отбора на первенство мира, которое состоится в Словакии в июле. В течение четырех дней спортсмены соревновались в дисциплинах: спринт, классика на частоте 3,5 МГц, классика на частоте 144 МГц и радиоориентирование (гибрид спортивного ориентирования и радиопеленгации).

Победителями первенства России стали Надежда Мельникова, Светлана Мельникова и Евдокия Садофьева, призёрами – Александра Ионова, Анастасия Койкова, Семён Лобков, Надежда Мельникова, Светлана Мельникова, Яна Михайлова, Михаил Панкратов и Евдокия Садофьева. Особого внимания заслуживает успех 13-летней воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва по спортивному ориентированию Светланы Мельниковой, ставшей трёхкратной победительницей первенства России.

Фото пресс-службы областной администрации