Венчурный фонд «Ростелекома» отчитался о доходах

Совокупная выручка шести портфельных компаний корпоративного венчурного фонда «Ростелекома» – «КоммИТ Кэпитал» – выросла за 2016 год более чем в 8 раз и превысила 1 млрд руб. По результатам завершенного года портфельные компании в среднем показали положительный финансовый результат, зафиксировав синергетический эффект между инвестициями фонда и материнской компанией.

Так, например, в 2016 году РДП.РУ осуществляла поставки и внедрение в эксплуатацию своих решений CG-NAT на сети «Ростелекома» в рамках ранее выигранного конкурса. В настоящее время данные программно-аппаратные решения успешно работают на реальном трафике «Ростелекома» в федеральном масштабе. Совокупное снижение закупочной цены в результате данного тендера (прямая экономия «Ростелекома») составило более 1,3 млрд руб.

Корпоративный венчурный фонд является для «Ростелекома» одним из основных инструментов по привлечению инноваций и обеспечению долгосрочного конкурентного преимущества. Цель «КоммИТ Кэпитал» – находить на рынке молодые компании, чей бизнес комплементарен бизнесу телекоммуникационного оператора, с уникальными компетенциями в своих областях, инвестировать в лучших из них, помогать им развиваться и реализовывать синергии с группой компаний «Ростелеком».

Приоритетными направлениями для инвестирования фонда являются перспективные инновационные компании с экспортным потенциалом, которые разрабатывают конкурентоспособные продукты для инфраструктуры телекоммуникационных операторов и центров обработки данных, а также предлагают решения корпоративного класса. Также фонд рассматривает перспективные проекты, которые могут предложить новые продукты и услуги для конечных клиентов группы компаний «Ростелеком» в B2C, B2B и B2G сегментах.

«Фонд «Ростелекома» создал существенный задел по формированию своего инвестиционного портфеля, осуществив к текущему моменту 6 инвестиционных сделок. Совокупный объем проинвестированных средств и обязательств по финансированию, связанных с указанными сделками, превысил 800 млн руб.», – заявил генеральный директор «КоммИТ Кэпитал» Алексей Куприянов.

По словам Председателя Совета директоров и Инвестиционного комитета «КоммИТ Кэпитал» Алексея Басова, компания высоко оценивает результаты первого полного календарного года работы фонда. «Несмотря на эффект низкой базы, мы считаем, что портфельные компании «КоммИТ Кэпитал» продемонстрировали в 2016 году очень хорошие и по-настоящему «венчурные» финансовые результаты, нарастив выручку более чем в 8 раз. Причем около 40% выручки обеспечено клиентами вне периметра группы «Ростелеком». Что не менее важно, мы видим первые подтверждения нашей гипотезы о возможности выстраивания реального и эффективного сотрудничества между инновационными стартапами и крупной госкомпанией, включая последовательную реализацию синергетического эффекта между портфельными компаниями фонда и «Ростелекомом», а также выстраивание кооперации – экосистемы – между самими портфельными компаниями», – подчеркнул он.