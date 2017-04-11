Можно ли выдохнуть лишний вес?

Правильный ответ, конечно – никак. Но многие девочки упорно не ходят в это верить. Зато легко верят во всевозможные чудо-средства, которые обещают ощутимый результат буквально за день – максимум через неделю. Читать такое, честно говоря, смешно – но среди тонн шлака, которым завалены подобные форумы, иногда удается найти что-то действительно интересное. Для меня таким открытием стал совет добавлять к обычным упражнениям дыхательную гимнастику. Суть довольно простая: стараться как можно сильнее наполнить легкие кислородом, а для этого использовать живот и диафрагму. Упражнений и методик довольно много, но все они достаточно простые и не требуют большого количества времени. В качестве результата обещают не только сброс веса (во что верится с трудом), но и общее улучшение самочувствия и настроения. Хочу теперь попробовать. Обещаю поделиться результатом.