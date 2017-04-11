В «пасхальные рейсы» выпустят 50 автобусов

В Пасхальные дни тысячи владимирцев едут навестить могилы родных и близких. Хотя для поминовения усопших издревле отведен другой день – Радоница, приходящаяся в этом году на 25 апреля, горожане упорно выезжают на кладбища именно на Пасху.

Владимирская мэрия утвердила 5 новых автобусных маршрутов для доставки горожан на городские кладбища. 16 апреля на кладбище и обратно будут курсировать около 50 автобусов. Их предоставят несколько городских перевозчиков. Стоимость проезда будет зависеть от маршрута – 36 и 40 рублей. Интервал движения автобусов – 10-15 минут.

Маршруты с площади Победы до кладбища Улыбышево и от улицы Гагарина до кладбища Байгуши будут работать с 6.30 до 10.30. От Соборной в те же направления автобусы курсировать дольше – до 15.30.

Между кладбищами тоже есть свой маршрут. С семи утра и до половины четвертого дня автобусы будут курсировать от Улыбышево до Байгуши.

Есть также пригородный маршрут № 135 от Соборной площади до кладбища Улыбышево. Его преимущество в том, что он работает в течение всего дня, а цена проезда – 33 рубля.

– На летнее расписание маршрут перешел в прошлые выходные. На Вербное воскресенье работало уже 10 автобусов, – сообщил зам. директора предприятия «БигАвтоТранс» Юрий Желдыбин. – В течение семи лет наше предприятие возило владимирцев на Пасху по пяти городским маршрутам. Мы просили наших работников выходить в выходные, чтобы выпустить до 50 автобусов. Теперь в нашем автопарке нет такого количества свободных машин. Максимум, что мы можем предложить – 12-15 автобусов на один из маршрутов.