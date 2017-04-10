Упал – отжался

Отжимания полезны тем, что они помогают укреплять человеческое сердце и кровеносную систему в целом, заставляя их немного поработать и поднимая общий тонус организма. Это особенно важно для тех людей, чья работа не связана с физическими нагрузками

При правильном выполнении отжиманий от пола, как и при беге, формируется привычка правильно дышать. К тому же благодаря отжиманиям увеличивается выносливость организма.

Польза отжиманий для девушек состоит ещё и в том, что развивая грудные мышцы, они тем самым улучшают внешний вид своей груди. Ведь большая грудь благодаря отжиманиям будет выглядеть более подтянутой, а маленькая грудь будет казаться больше.

В общем, принимаясь за отжимания, важно всего лишь соблюдать несколько несложных условий. Во-первых, спину надо держать ровно – стараться от плечей до пяток вытянуться в линию. Во-вторых, следить за дыханием. При опускании тела делаем спокойный вдох, а когда поднимаем – выдох.

Да, и если ваши руки пока слабы, чтобы делать полноценные отжимания, можете начать, опираясь не на ступни, а на колени. Так ваши руки получат меньше нагрузки. А потом втянетесь.