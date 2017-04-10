Жалоба признана частично обоснованной

06 апреля 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Перспектива» (г.Самара) на положения документации электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту кровли для нужд МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9».

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок. В частности не определены возможные размеры штрафов за неисполнение обязательств по контракту, в составе аукционной документации отсутствует в полном объеме проектно-сметная документация, в проекте контракта не определен срок приемки выполненных работ. Кроме того, заказчиком нарушен порядок дачи разъяснений положений аукционной документации, установленный законодательством.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Перспектива» по доводам, изложенным в ней, частично обоснованной (в части нарушения порядка дачи разъяснений аукционной документации, отсутствия в проекте контракта срока приемки выполненных работ). Вместе с тем, поскольку указанные нарушения не повлияли на результаты определения поставщика, Комиссия приняла решение предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок не выдавать.

Владимирское УФАС России