Жалоба признана частично обоснованной

Жалоба ООО «Перспектива» на положения аукционной документации признана частично обоснованной

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06 апреля  2017  года  Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу  ООО «Перспектива» (г.Самара)   на  положения документации электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту кровли для нужд МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9».

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок. В частности не определены возможные размеры штрафов за неисполнение обязательств по контракту, в составе аукционной документации отсутствует в полном объеме проектно-сметная документация, в проекте контракта не определен срок приемки выполненных работ. Кроме того, заказчиком нарушен порядок дачи разъяснений положений аукционной документации, установленный законодательством.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы  ООО «Перспектива»  по доводам, изложенным в ней, частично обоснованной (в части нарушения порядка дачи разъяснений аукционной документации, отсутствия в проекте контракта срока приемки выполненных работ). Вместе с тем, поскольку указанные нарушения не повлияли на результаты определения поставщика, Комиссия приняла решение предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок не выдавать.

Владимирское УФАС России

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