Сбивший ребёнка водитель скрылся

В Гусь-Хрустальном 7 апреля около восьми утра неизвестный водитель сбил 7-летнего ребенка, стоявшего рядом с проезжей частью в ожидании разрешающего сигнала светофора. С места ДТП водитель скрылся. Найти его пока так и не удалось. Школьнику оказали медпомощь в больнице тремя часами позже.

В этот же день в поселке Вольгинский Петушинского района еще один неизвестный водитель, сдавая назад, сбил 80-летнего пешехода. Тот обратился в больницу уже поздним вечером. Виновника тоже так и не нашли.

В субботу вечером в поселке Городищи Петушинского района водитель внедорожника «Грейт-Волл» буквально наехал на 56-летнего пешехода, который лежал на проезжей части. В результате ДТП пешехода госпитализировали.

В воскресенье в Муроме опять же неизвестный автомобиль сбил 16-летнего пешехода, идущего по тротуару. Пострадавший сам доехал в больницу, где ему оказали медпомощь.

Сотрудники ГИБДД пояснили «Призыву», что зачастую водители, совершившие наезд на пешеходов, скрываются с места аварии будучи нетрезвыми.

Кстати, за выходные инспектора оформили 48 пьяных водителей.

Фото https://img.tyt.by/620x620s/n/avto/07/b/odna-polosa-pesh.jpg