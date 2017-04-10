Из колонии сбежал осужденный

Из колонии-поселения № 9, расположенной в деревне Чудиново Вязниковского района, сбежал осужденный.

Павел Голенков, 1987 года рождения, осужденный на 1,5 года за кражу, накануне самовольно покинул рабочее место на ферме в деревне Лихая Пожня. Сейчас ведутся его поиски.

Голенков — уроженец Коврова, проживал в поселке Восход.

В пресс-службе регионального УФСИН рассказали о приметах осужденного: мужчина среднего телосложения; рост 175 см; волосы светлые; лоб высокий; нос вздернут; подбородок скошенный; глаза светлые; зубы кривые; брови густые, рот кривой; губы толстые; уши оттопыренные.

Был одет в вельветовую куртку темного цвета, темные спортивные брюки с тремя белыми полосами по бокам, темные кроссовки фирмы «Адидас» с тремя полосами белого цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Голенкова, правоохранительные органы просят сообщать её по следующим телефонам: 8 (4922) 37-56-38, 37-56-02, 37-55-11

Фото: http://s.newslab.ru/photoalbum/3717/m/42497.jpg