Ещё одна роженица оказалась в «группе риска»

Историю женщины опубликовал на своей странице Сергей Плаксин, муж скончавшейся в результате неудачных родов Анны Бобриковой. Мужчину, который после смерти жены занялся добровольной поддержкой всех рожениц, попавших в сложную ситуацию, попросили о помощи родственники женщины.

«Молодая мама, родившая здорового ребенка 26.02.2017, в Кольчугинском роддоме, на третий день после кесарева сечения жаловалась на сильные боли в области живота, – говорится на странице Плаксина. Врачи ссылались на то, что после родов живот болит у всех.

03.03.2017 Алену выписали из родильного отделения домой.

04.03.2017 Алена начала еще больше жаловаться на боли в животе.

Вызвали скорую, и Алену отвезли в больницу с диагнозом перитонит.

05.03.2017.Алену перевели в загородную больницу города Владимир.

На сегодняшний день состояние Алены стабильное тяжелое.

Она перенесла 3 операции, ей делают все нужные процедуры.

Следственные органы начали разбираться, что же с ней сделали в роддоме, и почему не оказали помощи, когда она жаловалась врачам на сильные боли.

Сейчас женщина в сознании. У нее сепсис. Пострадали почки».

По утверждению родных Алены, в последние дни ее состояние ухудшилось.

В областном департаменте здравоохранения сообщили, что взяли ситуацию на контроль.

– Департамент здравоохранения две недели назад организовал специальную комиссию, в рамках которой проходит проверка стандартов оказания медицинской помощи пациентке Алене Вельмога, – рассказал «Призыву» пресс-секретарь департамента Андрей Трохин. – Руководство департамента здравоохранения обсудило тактику лечения пациентки с ведущими акушерами-гинекологами Владимирской области. Специалисты ОКБ делают все возможное для стабилизации состояния пациентки. Алена получает необходимую терапию в соответствии с современными стандартами лечения. Состояние здоровья пациентки находится под личным контролем директора департамента здравоохранения Александра Кирюхина».

В областном следственном комитете подтвердили, что занимаются этой ситуацией, но пока не готовы говорить о результатах проверки.

Кстати, в социальной сети была создана группа поддержки Алены Вельмога, но в настоящее время она заблокирована «за подозрительные сборы на благотворительные нужды».

Фото: https://retina.news.mail.ru/pic/7a/f3/

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