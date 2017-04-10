Автовладельцев просят погасить долги по налогам

Региональные дорожные фонды формируются за счет транспортного налога, акцизов на нефтепродукты и дотаций из федерального бюджета. Последние три года чиновники на местах подчеркивали, что главную роль играют нефтяные акцизы, а никак не транспортный налог.

Однако в результате снижения нормативов зачисления акцизов на нефтепродукты с 88 до 61,7 % в бюджет региона, объем поступлений в дорожный фонд Владимирской области в нынешнем году сократился на 600,7 млн рублей. Кроме того, на 50% уменьшилась и финансовая помощь из федерального бюджета, из-за чего дорожный фонд «похудел» еще на 616 млн рублей.

В итоге автовладельцы стали единственным источником, который увеличивает свои платежи. Так, в прошлом году область получила по транспортному налогу 95,9% от плана – 1,2 миллиарда рублей, в 2017 году планирует получить уже 1,4 млрд, а в 2018-м – 1,6 млрд рублей.

По информации, предоставленной администрацией области, задолженность физлиц по транспортному налогу составляет свыше 800 млн рублей. На эти деньги можно провести дорожную кампанию в нескольких крупных муниципальных образованиях области.

Теперь у налоговиков и чиновников задача номер один – взыскать долги с автовладельцев и успеть провести ремонт дорог в летнее время.