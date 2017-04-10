А не пошли бы все в библиотеку…

Именно там состоится вторая встреча проекта «Зерно» (первая была почти скандальной – с гендиректором ВСМЗ Конышевым). Как и в прошлый раз, вход свободный. Сбор гостей и участников – в 18.30.

На этот раз гостями вечера станут журналист, идеолог проекта «Диалоги. Открытая библиотека» Николай Солодников и издатель, основатель проекта «Фаланстер», генеральный директор проекта «Горький. Медиа» Борис Куприянов.

Николай Солодников рос в маленьком районном городе с населением 10 тысяч человек, где библиотека была единственным каналом связи с внешним миром, тем мостиком, который позволял заглянуть за границу реальности, окружавшей людей каждый день. Сегодня, – считает он, – нужно ставить другие задачи, которые библиотека могла бы выполнять. В первую очередь это вопросы, связанные с коммуникациями с местной властью, представителями администраций, местного здравоохранения.

По мнению Солодникова, библиотека нового времени – это не читальный зал, а общественный институт; место, где можно было бы решать проблемы, связанные с жизнью отдельного административного центра.

Борис Куприянов, основатель московского книжного магазина «Фаланстер», на своей территории не только обменивает деньги на книги, но и организует встречи с писателями, философами и политиками, а также творческие встречи с поэтами и музыкантами: в «Фаланстере» выступали Эдуард Лимонов, Захар Прилепин, Наум Коржавин и другие.

В магазине часто проводятся презентации актуальной литературы, семинары на художественную, культурологическую и общественно-политическую тематику. Влияние «Фаланстера» ощущается и в других российских городах: похожие магазины интеллектуальной литературы возникли, в частности, в Перми и Петербурге.

Темой разговора, понятно, станут книги и библиотеки: какое у них место в новом мире? Можно ли навязать любовь к чтению? Что должно твориться в библиотеке, чтобы люди туда потянулись. На дискуссию можно приходить, и чтобы послушать, и чтобы поделиться идеями.