Это был первый домашний матч «Торпедо» после зимнего перерыва в первенстве страны. Соперник, тверская «Волга», располагался на самом дне турнирной таблицы. При этом команда гостей испытывает огромные финансовые трудности.

До начала игры ходили упорные слухи о том, что «Волга» проведёт во Владимире свой последний матч и после него снимется с соревнований.

У гостей вполне могло возникнуть желание «хлопнуть дверью» и красиво завершить выступление в турнире, однако уже к седьмой минуте игры счёт стал 2:0 после точных ударов Ильи Зинина и Александра Заикина в пользу торпедовцев, и такая возможность исчезла.

Игра шла ни шатко – ни валко, наши футболисты уверенно контролировали ход игры, много атаковали и добились того, что после одного из фланговых прорывов волжанин Кирилл Седов срезал мяч в свои ворота.

Итог встречи подвёл во втором тайме торпедовец Андрей Маматюк. В итоге победа с крупным счётом 4:0.

Петр Соколов, фото автора