Окна в детсадах и спортцентрах поставят на замок

Детский замок безопасности – это специальное защитное устройство, которое устанавливается в нижний брусок створки окна со стороны ручки. Замок не дает распахнуть окно, только приоткрыть для проветривания. ГОСТом на пластиковые окна строителям рекомендуют на новые объекты, строящиеся для детей, ставить замки безопасности. Во Владимирской области решили следовать рекомендациям с этого года.

– Ковровский производитель детских замков безопасности поставит их во все строящиеся детские учреждения: спортивные и образовательные. Это будет сделано уже к концу году, – уверяет начальник областной инспекции строительного надзора Валерий Тимофеев.

Так, замки безопасности установят на окна в строящиеся школы во владимирском микрорайоне 8ЮЗ, в поселке Великодворский Гусь-Хрустального района, города Петушки, а также в спортивных комплексах во Владимире, Александрове, Радужном и оздоровительном лагере «Олимп».

Кстати, цена одного замка – 300-350 рублей. В квартирах его вполне можно установить и самостоятельно.