Велосипеды уводят из-под носа

С начала апреля факты хищения двухколесного транспорта зарегистрированы в Ковровском, Собинском и Муромском районах. Во всех случаях жители региона-33 оставляли свое имущество без присмотра в подъездах домов.

Так, в ночь на 1 апреля года сразу трех велосипедов лишилась семья из Коврова. Двухколесный транспорт был оставлен в подсобном помещении в подъезде дома. В этот же день аналогичная кража произошла в Лакинске – двухколесного транспортного средства лишилась 33-летняя горожанка.

Утром 6 апреля не обнаружили своих средств передвижения два жителя Мурома. Как и в предыдущих случаях, неизвестные беспрепятственно похитили велосипеды, оставленные владельцами в подъездах.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают владимирцам о необходимости быть более внимательными и не оставлять велосипеды без присмотра.

Соблюдение простых правил позволит сохранить имущество:

– для парковки велосипеда выбирайте охраняемые и безопасные места;

– не оставляйте велосипеды в подъездах жилых домов в надежде на то, что кодовый замок или домофон помешают преступнику похитить имущество. Кражи из подъездов – самые распространенные;

– не оставляйте велосипед без присмотра в местах массового скопления людей: у магазинов, на рынках, возле детских и игровых площадок;

– фиксируйте велосипед замком, даже если отлучаетесь ненадолго. При этом выбирайте прочные велосипедные замки, которые сложнее срезать.

– сохраняйте технический паспорт на велосипед, а также чек, свидетельствующий о его покупке:

– по возможности сделайте фотографию транспортного средства – это окажет большую помощь в розыске, если велосипед похитят.

– Обратитесь к вашему участковому, чтобы промаркировать велосипед специальным маркером, видимым при ультрафиолете.

Фото: http://ullica.ru/2016/05/28/razyskivayut-poxititelya-velosipedov/