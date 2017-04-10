В советском Гороховце строили храм для царского полка?

В исторической части города Гороховца при местном старом кладбище находится православный храм Всех Святых. Он возведен из красного кирпича в так называемом «византийском» или русском романтическом стиле, модном в конце XIX – начале XX веков.

На стене храма установлена мемориальная доска, на которой выбито следующая надпись: «Храм Всех Святых. Построен в 1917-1919 гг. на средства купца К. М. Сапожникова для 253-го запасного пехотного полка, расквартированного в Гороховце в 1917-1918 гг. Строитель – А. Ф. Воронин».

Эта информация вызывает удивление. Неужели в Гороховце в разгар Гражданской войны и гонений на Русскую Православную Церковь возводился храм для полка царской армии?

Известно, что с 1917 года в Гороховце действительно дислоцировался 253-й запасной пехотный полк, сформированный в 1914-м после начала Первой мировой войны и входивший в состав 29-й пехотной запасной бригады. Однако «в 1917-1919 гг.» храм для этого полка никак не мог строиться хотя бы потому, что, начиная с февраля и не позднее весны 1918 года, все полки бывшей царской армии на территории, где действовала Советская власть, были упразднены.

Это произошло после подписания 28 января 1918 года декрета Совета Народных Комиссаров «О Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Старые полки, точнее чаще всего – военные части с прежними названиями полков российской императорской армии после весны 1918-го и в последующие несколько лет во время Гражданской войны существовали лишь на территории, контролируемой Белой армией.

В пределах Владимирской губернии, в том числе и в Гороховце, Советская власть установилась еще в 1917 году и фронты Гражданской войны сюда не дошли. А так как белых армий Колчака, Деникина, Юденича, Врангеля и прочих генералов тут не было, то никаких полков царской армии во второй половине 1918-го, а, тем более, в 1919 году во Владимирском крае находиться не могло.

Известно, что на базе 253-го запасного полка в первой половине 1918 года был сформирован 60-й гороховецкий стрелковый полк Красной Армии, который отправился воевать на Южный фронт. Таким образом, со второй половины 1918 года и уж совершенно точно в 1919-м никакого 253-го запасного пехотного полка в Гороховце уже не было. И храм для него в это время строиться никак не мог.

Политика Советской власти к Русской Православной Церкви была такова: 23 января 1918 года был опубликован декрет Совнаркома «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Декрет узаконивал принимавшиеся с декабря 1917 года распоряжения и акты, упразднявшие функции православной церкви как государственного учреждения, пользующегося государственным покровительством.

Для претворения в жизнь Декрета по решению СНК РСФСР в апреле 1918 года была создана Межведомственная комиссия при Наркомюсте; в мае того же года, после роспуска комиссии, образован VIII («ликвидационный») отдел Наркомюста, призванный ликвидировать административно-управленческие церковные структуры. Начиная с 1918 года, развернулась кампания вскрытия мощей святых Русской Церкви (постановления Наркомюста от 14 августа 1919 года об организационном вскрытии мощей): было вскрыто 65 рак с мощами российских святых, в том числе и особо почитаемых, таких как Серафим Саровский и Сергий Радонежский.

В 1918-м было расстреляно около 3 тысяч священнослужителей, а примерно 1500 – подверглись репрессиям. В 1919 году большевики расстреляли около тысячи священнослужителей и примерно 800 – подверглись другим репрессиям. Только архиереев в эти годы было казнено не менее 9 человек. Представить, что во время Гражданской войны и нарастания кампании против РПЦ в Гороховце достраивался новый православный храм на средства местного купца (все купцы в пределах Советской России к тому времени потеряли свои состояния после обысков, конфискаций, национализаций и экспроприаций), да еще и для полка царской армии, просто невозможно.

Этого тогда не могло быть в принципе, да и не было!

Очевидно, что Всесвятский храм начал строиться ранее революционного 1917 года и не в качестве полковой церкви, а для замены прежнего деревянного храма при кладбище, построенного в 1841 году на пожертвования купца Лухманова.

На Интернет-сайте «Гороховец. Все о туризме» отдела культуры, молодежи и спорта Гороховецкого района о Всесвятской церкви указано: «Храм был построен в 1910 году, о чем свидетельствуют сохранившиеся даты внутри шатра колокольни». Ту же дату указывает «Гороховец православный» Гороховецкого благочиния. В «Народном каталоге православной архитектуры» на сайте Соборы.Ру указано, что Всесвятская церковь в Гороховце построена в 1912 году. Эту самую информацию приводит сайт Русской Православной Церкви и сайт «Храмы России».

Правда, в «Википедии» значится, что Всесвятская церковь возведена в 1917-1919 гг., но эта информация явно заимствована с пресловутой мемориальной доски.

Таким образом, скорее всего, Всесвятский храм начали строить еще за несколько лет до начала Первой мировой войны, и с 253-м запасным полком начало этого строительства никак не было связано. И достроили его самое позднее в 1917-м, потому что потом такого новая власть уже бы не допустила.

Совсем скоро Гороховец будет отмечать свое 850-летие. И, наверное, к этому юбилею текст мемориальной доски на стене Всесвятского храма (открытой, кстати, сказать, в 2014 году при участии руководства Гороховецкого района) стоит поправить, устранив очевидные нелепости.

На фото: