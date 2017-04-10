Число мигрантов в Коврове за год увеличилось на 30%

Численность населения города Коврова и Ковровского района сегодня официально составляет около 170 тысяч человек (139 тысяч в городе и 31 тысяча в районе). Однако на самом деле в данной территории проживает гораздо больше людей – почти 179 тысяч.

Из них почти 5,3 % от общей численности обитателей (то есть каждый 20-й) – это иностранцы, которые пребывают в городе оружейников и его окрестностях временно, приехав туда на заработки. Их, по данным ковровской городской прокуратуры, в 2016 году в Коврове и районе насчитывалось 8747 человек.

Рост численности мигрантов в Ковровском крае, где расположено немало крупных и средних промышленных предприятий, среди которых есть и контролируемые иностранцами, идёт весьма быстрыми темпами. Так, в 2015 году их насчитывалось 6622, за год рост составил почти 30 %.

И это лишь зарегистрированные гастарбайтеры. А есть еще и незарегистрированные. Например, в том же 2016 году, по сведениям той же прокуратуры, полицией было выявлено более 500 случаев незаконного нахождения мигрантов на территории Коврова и Ковровского района. И есть вероятность того, что их выявление было не 100-процентным.

Если такими темпами число мигрантов станет расти и впредь, Ковров может столкнуться с рядом социально-экономических и психологических проблем. Да и на криминогенную обстановку рост числа мигрантов тоже влияет. К примеру, в прошлом году в Коврове и районе правоохранительными органами зарегистрировано 17 уголовных преступлений, совершенных мигрантами.

Фото: http://cdn.10kanal.ru/wp-content/uploads/2014/03/migran.jpg