Началась подготовка к празднованию Дня Победы

На днях на электронной площадке госзакупок выставлен контракт на ремонт мемориалов, обелисков в Киржаче. На сумму 249 тысяч рублей приведут в порядок 13 подобных объектов, в том числе и вечный огонь в микрорайоне Красный Октябрь.

К концу апреля работы будут выполнены. Подобный же ремонт проводится и во Владимире, но силами муниципальных предприятий, поэтому подрядчиков на стороне не ищут.

На сайте мэрии размещен предварительный план городских мероприятий по подготовке к празднованию 72-ой годовщине великой Победы. С 2 по 6 мая в Левитановском сквере, на Театральной и Соборной площадях, на площадях перед ДК молодежи и у «Руськино» пройдет акция «Вступи в Бессмертный полк». 3 мая проведут день улицы Совхозной, так называемой улицы Победителей.

На 4 мая на 18.30 запланирован кинопоказ под открытым небом, который организуют в Левитановском сквере. Большие концерты с исполнением песен о Великой Победе пройдут во всех парках и ДК Владимира. А на полдень 6 мая на Октябрьском проспекте устроят легкоатлетическую эстафету.

К сведению всех участников шествия «Бессмертный полк», которое традиционно проводится 9 мая на участке от Садовой площади до площади Победы, в рекламных агентствах города можно обновить штендеры. Там реставрируют фотографии, заново делают транспаранты, делают другие надписи. Штендер с фотографией, фамилией, звездой и на ручке обойдется клиенту в 480-800 рублей, в зависимости от размера.