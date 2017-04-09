В мастерских выстроились очереди на шиномонтаж

В автомастерских выстроились очереди из автомобилей. Запись ведется на всю будущую неделю. Автовладельцы записываются по телефону, через сайты автодилеров, лично у мастеров. Это горячая пора для мастерских, которых только областном центре за последние годы появилось десятки, а то и сотни. Они расположились в небольших вагончиках в промзоне и в гаражных кооперативах.

Конкуренция высока, поэтому каждый норовит привлечь как можно больше клиентов. Крупные автодилеры предлагают за 1200 рублей выполнить большой перечень услуг: замена резины, балансировка, смена тормозных колодок, общая диагностика автомобиля. Предприимчивые молодые мастера стоят вдоль дорог на машинах с плакатами срочного шиномонтажа на месте за 700 рублей. Весь вопрос в соотношении цены и качества. В социальных постах уже размещено несколько постов с жалобами на горе-мастеров.

Многие автомобилисты, которые не доверяют посторонним мастерам и экономят деньги, меняют резину в гаражах. Во Владимире в эти выходные в ГСК на Почавской, Фатьянова, в районе Содышки и других микрорайонах довольно многолюдно. Интересно, что некоторые автомобилисты используют и вполне дорогостоящие пневмогидравлические за 5-9 тысяч рублей. Кстати, во Владимире частники предлагают домкраты и на прокат – 300 рублей за сутки.