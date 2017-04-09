Ветеранам выдают выплаты на жилье

В этом году во Владимирской области выделят субсидии ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей.

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Из федерального бюджета для обеспечения жильем данной льготной категории граждан направили 36,8 млн рублей. Этой суммы хватит на выплаты для 31 ветерана. Средняя выплата составит 1,1 млн рублей.

По данным областного департамента строительства, в марте субсидию перечислили трем инвалидам войны из Владимира, Петушинского и Вязниковского районов.

На сегодня на учете нуждающихся в улучшении жилья стоят еще 40 ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей. Всего же за весь период действия госпрограммы обеспечения жильем льготной категории граждан 1367 ветеранов, а также их вдовы получили единовременные субсидии.

К сведению, всю информацию об оформлении субсидии можно узнать в отделе формирования инвестиционных программ департамента строительства и архитектора по телефону 33-50-82.

Фото http://riac34.ru/upload/iblock/3fe/veteran.jpg

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