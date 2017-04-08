Владимиру достался Улан-Удэ

«Тотальный диктант» сегодня писала не только Россия, но и еще 70 стран мира. Свой вклад в сохранение родного языка и повышение грамотности внесли и жители Владимирской области. Во Владимире образовательная акция прошла в филиале Финансового университета. Четвертый год «Тотального диктанта» в регионе-33 может похвастаться рекордом посещаемости. Желающих проверить себя пришлось разместить сразу в нескольких аудиториях. Как и в прошлые годы, в стены финансового университета пришли как школьники, так и пенсионеры. Впрочем, скидки на возраст здесь не делают. Все в равных условиях.

По традиции текст диктанта, автором которого в этом году стал Леонид Юзефович, был разделен на три части. В них писатель рассказал о дорогих сердцу местах, где он родился, вырос, работал. Владимирцам досталась часть о столице Бурятии Улан-Удэ и реке Селене. Текст в этом году оказался проще прошлогоднего, а значит, есть надежда, что у нас появятся отличники (в 2016-ом таковых не было).

– В тексте больше известных орфограмм и пунктограмм, меньше факультативных знаков. Мне кажется, что диктант должны написать лучше. И те, кто получал четверки в прошлом году, пусть обязательно получат пятерки, – говорит бессменный руководитель акции «Тотальный диктант» во Владимире, доктор филологических наук, профессор Наталья Юдина. – Но отметки – это одна сторона медали. Для нас, организаторов, важно, что люди хотят говорить и писать по-русски правильно, что грамотность приобретает всю большую значимость в современном мире. Я надеюсь, что на пятый диктант к нам придет уже 500 человек.

«Тотальный диктант» для некоторых стал семейной акцией. Менеджер Оксана Савинова пришла на мероприятие вместе с мужем -юристом.

– Интересно, насколько я безграмотна. В прошлом году я получила «двойку». В этом году постараюсь исправиться, буду внимательнее. Я русский человек. Конечно, мне хочется свой родной язык знать в совершенстве, – говорит она.

Марина Раевская на «Тотальном диктанте» впервые. Но к акции подошла основательно: посещала специально организованные курсы подготовки «Русский по четвергам».

– Я пошла на сделку с совестью, чтобы проверить себя, – рассказывает Марина. – Это важно для меня. Довольно-таки давно окончила школу, компьютер сегодня значительно облегчают нам задачу. Написал что-то не так – программа автоматически исправила ошибки. Мы разучились писать сами. Надо исправляться.

Исправлять ошибки участников предстоит целой команде филологов. По окончании проверки работ оценки появятся на официальном сайте «Тотального диктанта». Отличников и хорошистов будут ждать на награждении 13 апреля, в 18.00 в финансовом университете. Те, кто написал диктант на «пять», получат зонты от спонсоров акции, те, кто заслужил «четверку», станут обладателями фирменных кружек. Также в этом году подарки ждут самых грамотных школьников и студентов и победителей специально организованного фотоконкурса.